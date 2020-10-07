أبوظبي – أرتفعت معظم بورصات الخليج، امس مدعومة باستمرار مكاسب النفط الخام بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لكن سوق أبوظبي هبطت منفردة بالخسائر.

وواصلت أسعار الخام صعودها القوي في الأسواق العالمية بعد خروج ترامب، الإثنين، من مركز “وولتر ريد” الطبي حيث قضى ثلاثة أيام تحت العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 12:35 (ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال، تسليم ديسمبر/كانون الأول، تتداول عند 42.27 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 98 سنتا أو بنسبة 2.37 بالمئة.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الأمريكي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بمقدار 95 سنتا أو بنسبة 2.42 بالمئة.

وكانت عقود الخام أغلقت، الإثنين، على مكاسب تجاوزت 5 بالمئة.

ولليوم الثاني على التوالي، حقق مؤشر السوق السعودية “تداول” مكاسب قوية، إذ أغلق اليوم مرتفعا بنسبة 1.04 بالمئة إلى 8357.32 نقطة، مدعوما بارتفاع الأسهم الثلاثة الأكثر وزنا في المؤشر، مصرف الراجحي بنسبة 1.37 بالمئة، و أرامكو بنسبة 0.84 بالمئة، وسابك بنسبة 0.45 بالمئة.

وفي الإمارات، سجل مؤشر بورصة دبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04 بالمئة وأغلق على 2225.35 نقطة، وزاد سهما بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.96 بالمئة، والاتصالات المتكاملة “دو” بنسبة 1.90 بالمئة.

وحد من مكاسب دبي الكشف عن تصفية شركة “الماسة كابيتال” بقرار محكمة في “جزر الكايمان” حيث الشركة مسجلة، وهي ثاني حالة تصفية في دبي في أقل من أسبوع.

والسبت كشف النقاب عن قرار بتصفية شركة “أرابتك القابضة”، في خطوة تعكس متاعب القطاع العقاري بالامارة.

في المقابل، هبط مؤشر سوق العاصمة أبو ظبي بنسبة 0.11 بالمئة إلى 4482.78 نقطة، مدفوعا خصوصا بنزول سهمي بنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول اللذان انخفضا بنسبة 1.08 بالمئة و0.18 بالمئة على الترتيب.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الكويت على مكاسب قوية لليوم الثالث على التوالي، مسجلا ارتفاعا بنسبة اقتربت من واحد بالمئة إلى 6272.01 نقطة، وقاد المكاسب سهما بيت الطاقة والنخيل مرتفعين بنسبة 24.65 بالمئة و20.92 بالمئة على الترتيب، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.11 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.60 بالمئة إلى 10016.28 نقطة، مدعوما خصوصا بارتفاع سهمي بنك قطر الأول والإجارة بنسبة 10 بالمئة لكل منهما، وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.89 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.29 بالمئة 29 بالمئة إلى 3603.07 نقطة، وقاد المكاسب سهما الألمنيوم وإبسوت للإسمنت مرتفعين بنسبة 4.60 بالمئة و4.03 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1445.28 نقطة، بدعم من سهمي الاتصالات البحرينية والبنك الأهلي المتحد اللذان زادا بنسبة 1.47 بالمئة و1.14 بالمئة على الترتيب.

الأناضول