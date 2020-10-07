روسيا – سيتم إغلاق ملعب سبارتاك المعقل الرئيسي لنادي سبارتاك موسكو لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب انتهاك الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال مواجهة زينيت السبت الماضي.

وأثار الحضور الجماهيري في مباراة سبارتاك وضيفه زينيت من بطرسبورغ والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما حفيظة رابطة الدوري الروسي والسلطات الصحية الروسية.

ووفقا لبروتوكول مكافحة فيروس “كوفيد-19” يجب ألا يزيد عدد المتفرجين داخل الملاعب ضمن مباريات الدوري الروسي أكثر من 50% وذلك اعتبارا من 1 أغسطس 2020.

وتم الإعلان رسميا عن تواجد 17150 متفرج في المباراة المذكورة علما أن سعة الملعب القصوى تبلغ 45360 مقعدا، لكن الصور ومقاطع الفيديو من المباراة، جعلت المعنيين يشككون في صحة المعلومات القادمة من ملعب سبارتاك.

ووفقا لموقع sportrbc فسيتم فرض عقوبة على نادي سبارتاك الفريق المضيف بسبب خرقه لقواعد السلامة في ظل جائحة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد مجددا.

المصدر: sportrbc.ru