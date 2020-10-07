الأسهم الأمريكية تهوي بعد تصريحات ترامب عن وقف محادثات التحفيز الاقتصادي

الأسهم الأمريكية تهوي بعد تصريحات ترامب عن وقف محادثات التحفيز الاقتصادي

الولايات المتحدة – عادت الأسهم الأمريكية لتنخفض بشكل حاد في إغلاق اليوم إثر تصريحات للرئيس دونالد ترامب أعلن فيها وقف المفاوضات حول قانون للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت مؤشرات الأسواق المالية الأمريكية إضافة وتراجعت قيمة الذهب بأكثر من 1% في السوق الفورية بعد تصريحات ترامب التي قال فيها إنه قرر وقف المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن مشروع قانون لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات.

ويأتي هذا الانخفاض بعدما كانت تلك الأسواق قد شهدت ارتفاعا أمس متأثرة بأخبار مغادرة ترامب المستشفى.

ونقلت وكالة رويترز عن روبرت فيبس المدير لدى “بير سترلينج كابيتال مانجمنت” في أوستن بولاية تكساس، أن “معظم موجة الصعود التي عرفناها في الأسبوع الأخير على وجه الخصوص كان قائما على الآمال حيال حزمة تحفيز إضافية.. لكن لم تعد هناك مبررات كافية الآن لتوظيف الأموال قبل الانتخابات”.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر “داو جونز الصناعي” 381.15 نقطة بما يعادل 1.35 في المئة إلى 27767.49 نقطة، وهبط المؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بمقدار 48.15 نقطة أو 1.41 في المئة ليسجل 3360.48 نقطة، ونزل المؤشر “ناسداك المجمع” 179.31 نقطة أو 1.58 في المئة إلى 11153.18 نقطة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال إن انتعاش الاقتصاد المحلي قد يتحول إلى انكماش في حالة عدم احتواء فيروس كورونا بفعالية وصيانة النمو.

المصدر: رويترز