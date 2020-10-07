لبنان – أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه حدد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر عون تغريدة في حسابه معلنا عن الاجتماع المرتقب لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان انه “يُجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة، العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس الـواقع فيه 15 تشرين الاول 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا”.

وكان المكلف مصطفى أديب، قد اعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان، عقب فشله في التوصل إلى تفاهم مع الأطراف السياسية حول شكل الحكومة ووزرائها.

المصدر: وكالات