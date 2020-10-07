ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أنّ المفاوضات في بوزنيقة المغربية ومؤتمر برلين الدولي واجتماعات القاهرة هي تمهيد لما يمكن أن يلتقي عليه الأطراف في مؤتمر جنيف في أواسط أكتوبر القادم.

الترجمان وفي تصريح لموقع قناة “الحرة” الأمريكية أمس الثلاثاء أوضح أنّ المفاوضات ما هي إلا محاولة لكسر الجمود بين مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على مجلس الدولة الاستشاري، بعد قرار البرلمان باعتبارها جماعة إرهابية يمنع التعامل معها.

ووصف هذه المفاوضات بأنها “مسرحية” بين الطرفين، مؤكّدًا أنهم لا يملكون القوّة لفرض قرارات هذه المفاوضات على الشعب، وأنّ من سيأتي سيكون على غير إرادة الليبيين طالما لم تُجرى انتخابات حرّة، مشيرًا إلى أنّ المناصب السيادية السبعة التي يتحدّثون عنها توصيفها واضح في الدستور.

وقال إنّ مفاوضات مصر تقتصر على محاولة إعادة المتخلّفين عن القوات المسلّحة لتكوين جيش ليبي يتصدّر المشهد، ويستطيع أن يدير البلاد ويشرف على انتخابات.

الترجمان رأى أنّ الحوار ليس الحلّ الحقيقي للأزمة، مختتما: “التجارب علّمتنا من بيده السلاح لن يتفق على دولة واحدة”، مضيفًا أنّ التعامل مع الميلشيات يكون بنزع سلاحها بقوة القانون، وليس بالجلوس معها على طاولة المفاوضات.