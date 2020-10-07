ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي عن مخاوفه من كون التغيير الديموغرافي الذي يجري في الجنوب يمهّد لانفصاله عن ليبيا.

التكبالي وفي تصريح لموقع “النهار العربي” قال: “حذّرنا مما يجري في الجنوب منذ 2011، حينما كثر وجود هؤلاء الأفارقة الذين يدّعون أن قبائلهم لها امتداد في ليبيا ويأتون من تشاد والنيجر، ونحن الآن أمام معضلة كون معظم القرى الحدودية يقطنها الأفارقة وتتم الاستعانة بهم في تشكيل ميليشيات. هناك من كان يطالب منذ فترة بفتح طريق بين إقليم فزان يصل إلى البحر المتوسط عبر سرت، وهذا طرح لا يبشّر بخير ويعزّز المخاوف من التمهيد لفصل الجنوب”.

وأوضح أنّ الهجرة غير الشرعية كانت مزدهرة حتى أيام الرئيس الراحل معمر القذافي، مشيرًا الى أنّ مدن الزاوية وصرمان وزوارة الساحلية تعدُّ مراكز لتسفير المهاجرين غير الشرعيين.

وتابع: “لكن زوارة تعدُّ المركز الرئيسي وبعد أحداث 2011 أصبحت الميليشيات تسفّر المهاجريين لقاء أموال، وحتى المرتزقة السوريون الذين استقدمتهم تركيا للقتال في صفوف الميليشيات يتسلّلون من طريق الموانئ الليبية إلى أوروبا للاستقرار هناك”.

وأردف: “معظم الهجرة إلى أوروبا تأتي من المناطق الشمالية الغربية؛ لأنّ هذة المناطق تحكمها الميليشيات المرتشية”.

عضو مجلس النواب دعا الدول الغربية إلى اإقامة مشاريع توفر فرص العمل في البلدان الفقيرة إذا أرادت أن تتخلّص من الهجرة غير الشرعية.