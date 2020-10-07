ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وجماعة أنصار الشريعة إنّ عدم معاقبة الجناة المسؤولين عن مقتل نادر العمراني بعد مرور 4 أعوام على الحادثه، يكرّس الإفلات من العقاب الذي ينشر الجريمة بين المجتمعات.

الساعدي وجّه خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد خطابًا للنائب العام، مطالبًا إياه بالتركيز على القضية وإيلاء اهتمام أكبر لها، لافتًا إلى أنّ الاعتداء على الدماء أعظم من الاعتداء على الأموال.

وجدّد مطالبته بضرورة تفعيل قضية وملف مقتل نادر العمراني لإحقاق الحقّ، وتلبية للعدل ولمطالب أسرته وزملائه وطلابه الذين ينتظرون تنفيذ القصاص العادل في حقّ المسؤولين عن مقتله.

واختتم قائلاً : “الوضع الحالي من ضعف الحكومة وانتشار الأسلحة والكتائب المسلّحة يحتاج لوقفة من السلطة القضائية التي ينبغي أن تكون الملاذ الأخير لإقامة الحقّ وإحقاقه، نرجو أنه سينصر القضية ما دمنا نتابعها ولن نتركها وسنتابعها بكلّ الطرق المتاحة”.