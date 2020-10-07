السعودية – أعلنت شركة النفط السعودية “أرامكو”، امس رفع أسعار البيع الرسمية لشحنات خامها العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا في شهر نوفمبر.

ورفعت “أرامكو” أسعار نفط “Arab Light” 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عمان/دبي.

وكان من المتوقع أن تبقي “أرامكو” أسعار نوفمبر دون تغير يذكر للمشترين الآسيويين تمشيا مع أسعار الشرق الأوسط القياسية، بحسب مسح أجرته وكالة “رويترز”.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن “برنت” في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر “أرجوس” للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر.

المصدر: “رويترز”