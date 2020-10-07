السعودية – طالبت السعودية الأمم المتحدة بالوقوف في وجه ما وصفته بالتجاوزات والخروقات للمعاهدات الدولية من قبل إيران وخاصة الاتفاق حول برنامجها النووي.

وذكر وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، أن مجلس الوزراء السعودي تطرق، خلال جلسة عقده الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، “إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مشددا على مطالبة المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتكبها إيران وخاصة الاتفاق النووي”.

واعتبر مجلس الوزراء السعودي أن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني “لا تشكل أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية”، داعيا كذلك إلى “إعادة التأكيد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي”.

ويواجه الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى أزمة منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عام 2018 انسحاب بلاده من الصفقة، الأمر الذي ردت عليه الجمهورية الإسلامية بخفض التزاماتها في إطار الوثيقة.

وتعتبر السعودية وإيران أكبر قوتين إقليميتين متنافستين في منطقة الخليج، وسبق أن أكدت المملكة مرارا دعمها لموقف الولايات المتحدة وسياستها تجاه الجانب الإيراني الذي فرضت عليه إدارة ترامب عقوبات قاسية في إطار “حملة الضغوط القصوى”، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

المصدر: “واس” + وكالات