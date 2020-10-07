السودان – أعلنت وزارة الصحة بولاية غرب دارفور السودانية عن إصابة 41 شخصا بحمى “الشيكونغونيا” (الكنكشة)، من جملة 52 حالة اشتباه تم فحصها في المعمل المركزي في العاصمة الخرطوم.

وقال والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة في إفادة لوسائل الإعلام يوم امس: “الوضع مقلق وأعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في الولاية لمواجهة الوباء والاهتمام بصحة المواطن”.

وأوضح أن لجنة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها ضمت مختلف الجهات، وأكد تسخير كافة إمكانيات الولاية لها للحد من انتشار المرض.

ونوه إلى أهمية مشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الولاية كشركاء لمواجهة الوضع الصحي.

وشدد الوالي على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، كما أكد على أهمية دور الشباب والمرأة في رفع الوعي وحفاظ على البيئة ومحاربة نواقل الأمراض، إضافة إلى استخدام الناموسيات للحد من لسعة البعوض.

ونفى الدومة “وجود حالات وفاة بالحمى رغم العدد الكبير للإصابات، و قال إن الولاية بدأت في إصحاح البيئة، ولكنها لم تضع حسبان لمكافحة نواقل الأمراض بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الحالي”.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية محمد يحيى أحمد، إن ازدياد حالات الملاريا في الولاية دفع الوزارة إلى أخذ العينات وإرسالها إلى المعمل المركزي والتي أكدت وجود إصابات كبيرة في كافة المحليات وبأعداد كبيرة تفوق إمكانيات وقدرات الوزارة والولاية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية