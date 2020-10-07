تركيا – تراجعت قيمة الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بفعل القلق من احتمال عقوبات أمريكية وأوروبية وسط تنامي التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة التركية نحو 0.5 في المئة من قيمتها لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما نشرت بلومبرغ أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” التي اشترتها العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن، وهو ما بدا أنه تصاعد للتوتر مع الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ “إس-400″، وقالت “بلومبرغ” إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع التركية.

وبالتزامن، تصاعدت مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر “غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية” وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص”

المصدر: رويترز