ليبيا – رأت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه محمد المقريف فيروز النعاس أنّ مخرجات المغرب لا معنى لها ولن تجد من يطبّقها.

النعاس اعتبرت خلال تصريح لها لموقع “عربي21” القطري أنه لا يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حسم أيّ أمر، ولن يقدموا أيّ حلول حقيقية حاليًا كون الأمر يحتاج إلى جهود ووقت أطول.

النعاس أكّدت أنه “بخصوص التصريحات الألمانية حول حسم أمر الحكومة الليبية الجديدة فالمقصود بها أنّ الأمر سيتم في جلسة الحوار المرتقبة والتي إلى الآن تواجهها العديد من العقبات، سواء على مكان الانعقاد أو على تشكيلها ومعايير اختيار المشاركين، لذا فالأمر لا زال بعيدًا ويحتاج الكثير من الوقت والجهد”.