الولايات المتحدة – صرح مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس إن الدول الغنية قد تعود إلى وضع “قريب من الطبيعي” في أواخر سنة 2021، في حال تم التوصل إلى لقاح فعال ضد كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن غيتس قوله إنه يجب على الأمريكيين أن يفكروا في طرق تجعلهم يتغلبون على ترددهم بشأن أخذ لقاح كورونا عندما يكون جاهزا.

وفي حديثه عن البلدان التي تعاملت بشكل جيد مع الجائحة، قال غيتس إن كوريا الجنوبية وأستراليا تعاملتا بشكل جيد مع الوباء.

وكان غيتس قد توقع في شهر سبتمبر، أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، فإن الحياة ستعود إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021، بسبب التقدم الذي أُحرز في تطوير لقاحات ضد المرض.

ويُعرف بيل غيتس بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير سبعة لقاحات مختلفة ضد “كوفيد-19” وحده. وقال سابقا إن ما بين 70% و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

المصدر: RT + “رويترز”