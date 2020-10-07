ليبيا – اعتبر تقرير نشرته صحيفة “لوبوان” الفرنسية أنّ الجهود الدولية المبذولة لإرساء حلّ سياسي في ليبيا، باتت تحرز تقدمًا ميدانيًا، بدءًا بمؤتمر العاصمة الألمانية برلين 2 وصولًا إلى محادثات بوزنيقة في المغرب، ما يضاعف فرص التوصّل إلى حلّ سلمي في البلد الذي مزّقته الحروب والفوضى.

التقرير بيّن وفقًا لموقع “إرم نيوز” أنّ الآمال انتعشت في التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة منذ أن أعلن الفصيلان المتحاربان الرئيسان بشكل منفصل في شهر أغسطس الماضي أنهما سيوقفان الأعمال القتالية، وبعد ذلك تم إجراء سلسلة من المحادثات بدعم من الأمم المتحدة لجعل هذا الوعد ملموسًا.

ونظّمت ألمانيا بالفعل مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا في شهر يناير الماضي، في العاصمة برلين حول عدم تدخّل الجهات الإقليمية، واحترام الحظر الذي ظلّ حتى الآن حبرًا على ورق.

وفي بداية شهر سبتمبر الماضي فتحت المشاورات بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام ديناميكية جديدة، من خلال التوصّل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في غضون 18 شهرًا.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “إنّ التطوّرات الأخيرة تمثّل فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي في البحث عن السلام والاستقرار في ليبيا”.