ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنّ وفدي مجلسي النواب والدولة المجتمعين في المغرب لم يتدخّلا إلا بوضع معايير عريضة بشأن المناصب السيادية، أما فيما يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء فهو ينظّم نفسه بقوانينه وتشريعاته الخاصّة به.

دبرز أضاف خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “المجلس الأعلى للقضاء والتعاطي والتعامل معه هو عن طريق المناصب السيادية السبعة، وللأسف الشديد من الأخطاء التي حصلت أنّ القضاء يعتبر سياديًا مع العلم أنه كان بالإمكان وضع المخابرات العامّة بدلًا من مجلس القضاء. نحن الآن في مأزق نتمنى أن نتّخذ قرار الفصل بين السلطات بعد الثورة”.

واستطرد قائلًا: “نحن متخوّفون جدًا في مجلس الدولة أن لا يستطيع البرلمان في طبرق مجاراة مجلس الدولة أو عدم امتلاكه إرادة في اتخاذ القرارات كونه منقسمًا؛ لذلك نحن متخوّفون من ألّايتمكن البرلمان من السير بعيدًا في هذا الاتفاق”.

أما فيما يتعلّق بالمسار العسكري فقد أعرب دبرز عن تحفّظه على أيّ مسار في مصر؛ لأنها ضالعة في الدم الليبي والتهجير والنزوح، بحسب قوله. مؤكّدًا على أنّ المغرب تقف على مسافة واحدة من الجميع وكذلك جنيف، فالمشاورات المنعقدة في بوزنيقة هدفها التعاطي مع المناصب السيادية السبعة، أما حوار جنيف فهو أشمل وأعم.