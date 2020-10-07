ليبيا – شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية أن تكون تونس قوّة اقتراح ومبادرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، بقصر الرئاسة في قرطاج، بحسب رئاسة الجمهورية التونسية.

وقال البيان أنّ لقاء سعيد مع وزير الخارجية تطرّق إلى مشاركة تونس في مختلف اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامّة للأمم المتحدة، والأنشطة الموازية لها.

وأوضح بيان الرئاسة أنّ اللقاء تطرّق إلى الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد الإثنين، عبر تقنية الفيديو والذي تم خلاله التطرّق إلى مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

من جهته، قال الجرندي أنه ذكّر في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء بمقاربة رئيس الجمهورية لحلِّ الأزمة الليبية وتأكيده استعداد تونس لمساعدة الأشقّاء الليبيين للوصول إلى الحلّ المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار.