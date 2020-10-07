ليبيا – رحّبت دولة قطر بتوصل وفدي مجلس الدولة الإستشاري ومجلس النواب المشاركان في حوار بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان : ” تتطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون ” .

وجددت وزارة الخارجية القطرية في البيان ذاته دعم الدوحة لاتفاق (الصخيرات) داعية ” كافة الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار “.