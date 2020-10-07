ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبد السلام كاجمان أمس الثلاثاء مع رئيس أركان الوفاق محمد الحداد الإجراءات التي اتّخذتها رئاسة الأركان لتهدئة الأوضاع في طرابلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- كيفية وضع آليات لضمان توفير الوقود لمناطق الجنوب، والتي أكّد الحداد استعداد قوّاته لحماية وتأمين وصول ناقلات الوقود إلى مناطق الجنوب بالتنسيق مع داخلية الوفاق.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع بحضور المختصّين في كلٍّ من وزارة داخلية الوفاق وشركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس لوضع خطة عمل مشتركة لضمان وصول الوقود لمناطق الجنوب.