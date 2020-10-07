فرنسا – قدمت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 11 عالميا، عرضا قويا لتتغلب على الألمانية لورا سيغموند، وتتأهل لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، اليوم الأربعاء.

ولم تشكل سيغموند، المصنفة 66 عالميا والتي ظهرت في الأسبوع الثاني بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرتها، تحديا لكفيتوفا في المجموعة الأولى، التي خسرتها بنتيجة 6-3، لكنها قاومت في الثانية التي خسرتها أيضا بنفس النتيجة 6-3.

ووصلت بذلك كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، إلى المربع الذهبي في ملاعب “رولان غاروس” الرملية، للمرة الثانية منذ 2012، ولم تخسر أي مجموعة حتى الآن في البطولة الحالية التي شهدت خروج أعلى ثلاث مصنفات.

وتلتقي اللاعبة التشيكية في المربع الذهبي مع الفائزة من مواجهة الأمريكيتين دانييلي كولينز وصوفيا كينين.

المصدر: وكالات