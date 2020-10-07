ليبيا – قال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس “سيمو” إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تهريب أموال ضخمة من البنك المركزي الليبي إلى البنك المركزي التركي، من أجل تمويل العمليات الإرهابية التي تديرها بلاده في عدد من دول المنطقة.

علي أضاف خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه المركز وفقًا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية تحت عنوان “التدخّلات التركية فى الشرق الأوسط .. وآثارها على السلم العالمي”: إنّ تركيا هرّبت هذا العام فقط حوالي 4 مليار دولار من ليبيا إلى أنقرة، موضّحًا أنّ أهداف تركيا في ليبيا هي إعادة تنظيم جماعة الإخوان في ليبيا بعد انهيارها في مصر.

وقال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط: إنّ أردوغان لديه أحقاد على مصر بسبب الانتصارات القديمة لمصر على الدولة العثمانية في عهد محمد علي باشا.

وأوضح مدير المركز أنّ أردوغان يعمل على تهريب اللاجئين وعناصر من الجماعات الإرهابية إلى أوروبا ليكونوا ورقة ضغط عليها.

كما كشف أنّ تركيا هرّبت 12 ألف إرهابي من سوريا الى ليبيا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ تركيا تمنح كلَّ إرهابي سوري يقاتل في ليبيا 2000 دولار كلّ شهر، و50 ألفًا عند الإصابة، و100 ألف لعائلة الإرهابي في حالة مقتله.