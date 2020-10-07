هل يمكن لأجهزة تنقية الهواء المنزلية أن تحمي من عدوى كوفيد-19؟

هل يمكن لأجهزة تنقية الهواء المنزلية أن تحمي من عدوى كوفيد-19؟

روسيا – تعمل أجهزة تنقية الهواء على تصفية الملوثات المحمولة جوا وتنظيف الهواء في الأماكن المغلقة، ويمكنها بالتالي، التقليل من انتقال عدد من الفيروسات.

ويقول الدكتور غريغوري بولاند، خبير الأمراض المعدية في المؤسسة الطبية الشهيرة Mayo Clinic، إن أجهزة تنقية الهواء يمكن أن تكون مفيدة للاستخدام في المنازل والأماكن المغلقة لأنها تزيد من دوران الهواء، ما يدخل الهواء النقي إلى الفضاء مع إزالة الهواء المحتمل تلوثه.

وأضاف الدكتور بولاند: “كلما زاد تبادل الهواء ونظافته، قل الخطر”. ويشار إلى أن تعمل أجهزة تنقية الهواء تتكون عادة من مرشح ومروحة، ما يجعله يعمل على سحب الهواء إلى الداخل، ويمرره عبر مرشح يزيل الجسيمات الصغيرة المحمولة بالهواء ثم يفرغ الهواء النظيف مرة أخرى في الغرفة.

وبعيدا عن الوباء، يمكن أن تكون أجهزة تنقية الهواء مفيدة أثناء حرائق الغابات، لأنها تقلل الدخان داخل المنزل، ويمكنها أيضا إزالة مسببات الحساسية الداخلية الشائعة في الهواء، مثل الغبار ووبر الحيوانات. كما يمكن أن تكون مفيدة أيضا إذا كنت تطبخ في شقة صغيرة، لأنها تقلل انبعاثات الطهي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر انتقال فيروس كورونا، لأن الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء ويستنشقه الآخرون.

لكن أجهزة تنقية الهواء المحمولة وحدها لا يمكنها منع انتقال فيروس كورونا من الانتقال عبر الأماكن المغلقة.

وأشار بولاند إلى أن أجهزة تنقية الهواء التي تحتوي على مرشحات HEPA أو مرشحات “الهواء الجزيئي عالية الكفاءة” هي الخيار الأفضل للمستهلكين، لأنها يمكن أن تلتقط 99.97% على الأقل من الجسيمات المحمولة بالهواء التي لا يقل حجمها عن 0.3 ميكرون.

ومع ذلك، يبلغ حجم فيروس كورونا نحو 125 نانومتر أو 0.125 ميكرون، لذا فهو أصغر تقنيا مما قد تلتقطه أجهزة تنقية المستهلك. لكن الخبراء يقولون إنه عندما يتم تغليف الفيروس في قطيرة تنفسية، فقد يكون مرشح HEPA قادرا على حبس وإزالة الجزيئات.

ويوضح الدكتور بولاند أن الفلتر لا يقتل الفيروس، ولكنه يقوم بتبادل الهواء النظيف بسرعة أكبر للتخلص من الفيروس.

وقد يكون استخدام أجهزة تنقية الهواء والفلاتر أداة أخرى لتقليل خطر الإصابة بـ”كوفيد-19″، إلى جانب استمرار ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي وممارسة نظافة اليدين،

وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية استخدام مرشح الهواء المحمول:

ضع منظف الهواء في الغرفة التي تقضي فيها معظم الوقت أو حيث يقضي الأشخاص الضعفاء معظم الوقت.

ولتقليل مخاطر انتقال الهواء، قم بتوجيه تدفق الهواء من منظف الهواء بحيث لا ينفجر مباشرة من شخص إلى آخر.

ويقول الدكتور بولاند إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم هو جزء مهم آخر من خطة حماية نفسك وعائلتك من المرض.

المصدر: medicalxpress