واشنطن – أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “قلق واشنطن العميق” إزاء تقارير تحدثت عن استعدادات تجريها تركيا لاختبار منظومات الدفاع الصاروخي “إس-400” التي اشترتها من روسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، امس: “إننا على علم بورود هذه التقارير وما زلنا نعارض بشكل قاطع شراء تركيا لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات إس-400، نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى بدء تشغيل إس-400”.

وذكرت صحيفة “يني أكيت” التركية في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش التركي قد يجري قريبا اختبارات على منظومات “إس-400” بالقرب من شاطئ البحر الأسود.

ونشرت الصحيفة لقطات مصورة قالت إنها تظهر نقل الجيش لأجزاء من “إس-400” تجاه ولاية سينوب شمال البلاد عبورا بمدينة سامسون، ولفتت إلى أن غلق السلطات المجال الجوي فوق سينوب يتعلق بالتحضيرات للتجارب المرتقبة.

المصدر: تاس