ليبيا – قال الخبير السياسي والعسكري العميد شرف الدين العلواني إنّ عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق بتأييده لمخرجات برلين والغردقة، يؤكّد مدى الانشقاقات الداخلية الكبيرة في حكومة فائز السراج التي ترفض هذه المخرجات وإدراك كلِّ طرف أنه يجب القفز سريعًا من سفينة المليشيات قبل غرقها.

العلواني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أنّ الاتفاق الذي وقّعه معيتيق مع قيادة الجيش كان ضربة قوية شقّت صفوف المليشيات، وساهمت في استقطابات مختلفة زعزعت الوحدة المؤقّتة بين المليشيات وظهرت الولاءات الحقيقية لها.

ونوّه إلى أنّ معيتيق أدرك أنّ تركيا لن يكون لها مستقبل طويل في ليبيا وسترحل منها قريبًا بضغط ومباركة دولية، وهو ما ظهر في حديث السراج عن استقالته، ولذلك يحاول معيتيق أن يجد له موطئًا في مستقبل البلاد، بالتعاون مع الجيش الوطني.

وأردف أنّ اتفاقات برلين والغردقة ستسهم في إخراج المرتزقة الأتراك وخروج أنقرة وأيّ تدخّلات خارجية أخرى من ليبيا، كما ستسهم في إنشاء مجلس عسكري موحّد، وحكومة ومجلس رئاسي جديدين.

العلواني أشار إلى أنّ أحمد معيتيق يسعى ليحصل على أحد المناصب القيادية فيها.