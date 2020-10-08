ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الخميس اجتماعًا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، بحضور عضو المجلس عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق، وعضو المجلس عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كاجمان، وعضو المجلس المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية محمد عماري زايد.

الاجتماع ناقش -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

وأكّد المجلس الرئاسي على أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وعلى صعيد آخر، بحث الاجتماع الإجراءات المتّخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات والمتابعة المستمرّة للشركة العامة للكهرباء، للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات.

ومن جهة أخرى تابع الاجتماع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتّخذة.