السعودية – ذكرت صحيفة “الجزيرة” السعودية أن السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة اقترب من الرحيل عن صفوف النادي وذلك خلال الفترة القادمة.

وعاد السومة، للتهديد من جديد بالرحيل عن “الراقي”، مع فرض شروط جديدة من أجل استمراره مع الفريق.

وقالت الصحيفة السعودية أن اللاعب البالغ 31 عاما أبلغ إدارة النادي بذلك، وعناك تحركات داخل البيت الأهلاوي للبحث عن بديل أجنبي في حال فشل المساعي الكبيرة للإبقاء عليه لموسم واحد على الأقل.

ونقلت تقارير صحفية، الخميس، أن السومة هداف الفريق اشترط على إدارة أهلي جدة، كتابة عقد جديد له، يكون راتبه الشهري، نحو مليون ونصف ريال سعودي، وإلا سيرحل في أقرب فرصة.

وليست هذه المرة الأولى التي يلوح فيها السومة بورقة الرحيل، بعدما اشتكى في المرة الأولى من عدم وجود لاعبين قادرين على صناعة الفارق، خاصة بعد رحيل ديجانيني وجوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي وعبد الفتاح عسيري، عن الفريق.

ويعد السومة أحد أساطير النادي الأهلي على مر تاريخه، حيث قدم مستويات رائعة مع قلعة الكؤوس، وبلغ إجمالي مشاركته مع النادي 184 مباراة بجميع المسابقات سجل 163 هدفا.

وسجل السومة بالموسم الماضي 19 هدفا للموسم الثاني على التوالي، ليرفع رصيد أهدافه بدوري المحترفين السعودي إلى 122 هدفا.

وحقق مع أهلي جدة ألقاب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: “صحيفة الجزيرة السعودية”