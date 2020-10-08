ليبيا – علّق رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي على اجتماعات بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب والدولة الاستشاري.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء قال: “في الخمسينيات لم يصل تطرّف أعتى الفيدراليين إلى هذه الحالة من السَفهِ بتبنّي هذه المُحاصصة الجهوية المقيتة، التي يرسّخونها اليوم في المغرب”.

وأضاف: “‏المؤسّسات الفنية العليا تُوَحَّد بإختيار الكفاءات بعيدًا عن الجهويات، و‏أدعو العُقلاء في مجلسي الدولة والنواب إلى رفض هذا العبث عن مناصب المادة 15 أتحدث!”.