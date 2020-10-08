الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم أمام مجلس الأمة وليا للعهد في الكويت

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم أمام مجلس الأمة وليا للعهد في الكويت

الكويت – وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستورية أمام المجلس أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت “مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي”

كما تعهد برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.

واختار أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ويتولى الشيخ مشعل (80 عاما)، وهو الابن السابع للأمير الراحل أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ عام 2004، ويعد مسؤولا أمنيا مؤثرا في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين ومحللين اعتبارهم أن الأمير الجديد قد يسلم جزءا ملموسا من مسؤولياته إلى ولي عهده الذي سيتعين عليه التصرف بسرعة لمعالجة القضايا المحلية العالقة.

وتولى الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح السلطة بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات