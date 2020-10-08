ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري عن تهنئة اللجنة لجمهوريتي السودان وجنوب السودان شعبين وحكومتين، بتوقيع اتفاق سلام في مدينة جوبا؛ ينهي الصرع بين الحكومة والفصائل المعارضة، والذي استمر لعقود وتسبب في الكثير من المعاناة للشعب السوداني الشقيق.

العقوري عبّر -بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب- عن شكره لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مضيفًا أنّ السودان أعطى درسًا قيمًا في حلحلة النزاعات عن طريق الحوار.

وأبدى آماله في أن يعمَّ السلام على كامل ربوع السودان وأن يستأنف عملية التنمية.

وأوضح أنّ هذا الاتفاق سيكون له أثر إيجابي كبير على استقرار كامل المنطقة، مجدِّدًا بهذه المناسبة حرص مجلس النواب الليبي على تعزيز العلاقات مع الجانب السوداني في جميع المجالات، وبما يعود على الجميع بالسلام والازدهار.