تركيا – تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة.

وجاء الهبوط بسبب تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة، والصراع في منطقة القوقاز، واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينيتش، سجلت العملة التركية 7.89 ليرة مقابل الدولار، وكانت العملة قد سجلت أمس 7.8815 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، والتدخلات المكلفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية “إس-400” بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في النزاع في منطقة قره باغ توترا. وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في المنطقة خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.

المصدر: “رويترز”