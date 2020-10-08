ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير عن بُعد، أمس الأربعاء في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي طرابلس تأتي مشاركة الكبير في إطار برامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية لدول أعضاء منظّمة التعاون الإسلامي.

وتناول الاجتماع التوقّعات الاقتصادية والسياسات التي تمَّ اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول التحديات وفرص ما بعد الوباء، وكذلك التمويل الإسلامي للمساهمة في الجهود وتعزيز التعاون الفني ما بين المصارف المركزية.