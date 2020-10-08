إنجلترا – أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة لا تزال مستعدة للانسحاب من محادثات التجارة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

من جانب آخر، أشار ميشال بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون “بريكست”، إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني جونسون، وحث بريطانيا على وضع ‘بطاقات بريكست على الطاولة’.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال يوم الثلاثاء، إن بلاده “بحاجة لمعرفة هل من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 15 أكتوبر أم لا”.

وتزداد العلاقات بين لندن وبروكسل تشنجا، على خلفية التباين العميق في المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق على شروط الانسحاب من الاتحاد قبل نهاية العام.

المصدر : وكالات