ماليزيا – أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني، الخميس، أنه قام بإرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي، ردا على الشكوى التي قدمها نادي النصر السعودي.

ونشر بيرسبوليس بيانا قال فيه: “تم تقديم ملف متكامل بشأن الدعوى التي وجهها نادي النصر السعودي، وتم التعاون مع الاتحاد الإيراني ولجنة القوانين الدولية بالنادي في الرد على الشكوى”.

وأضاف: “تم إرسال الملف إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس”.

وتأهل بيرسبوليس لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وبات أول المتأهلين إلى مونديال الأندية 2021، وينتظر الطرف الآخر من شرق آسيا لملاقاته في النهائي.

إلا أن النادي السعودي، قدم احتجاجا بعدم قانونية تسجيل ومشاركة عدد من لاعبي النادي الإيراني.

واعتمد النصر في شكواه على أن النادي الإيراني خالف المدة المحددة لتسجيل اللاعبين في البطولة الآسيوية.

كما تضمنت شكوى النصر وجود قضية على الفريق الإيراني من قبل مدرب الفريق السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأن القضية تمنع حصول النادي على الرخصة الآسيوية، للمشاركة في كأس آسيا.

المصدر: “وكالات”