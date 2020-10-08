تبون اعتبر وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا يمرُّ عبر تنظيم انتخابات، مهما كانت الصعوبات التي تواجهها. مشبّهًا الحالة الليبية بالجسم المنهار الذي يسعى الأطباء لتطعيمه بالأسبرين من أجل إنقاذه، لكن دون جدوى.

وأكّد على أنّ الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، عن طريق تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، مضيفًا: “إذ لا يمكن إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع، ينتخب من قبل الشعب الليبي كلّه”.

كما أوضح الرئيس الجزائري أنّ هذا الأمر “سيستغرق وقتًا، ربما ثلاث أو أربع سنوات، لكن مرت 9 سنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة بالشأن الليبي حلولًا صغيرة لم تقدم شيئًا، ولن تقدم شيئًا على الإطلاق”، منوهًا إلى خطورة الوضع في ليبيا خاصّة بالنسبة لدول الجوار.