مصر – أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلم جائزة “درع العمل التنموي العربي لعام 2020”.

وقال راضي إن الرئيس المصري استقبل أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، الذي قدم له الجائزة التي تمنح سنويا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وأكد الرئيس المصري أن الدرع مهدى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.

المصدر: RT