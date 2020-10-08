ليبيا – رحّب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي بالتوافقات التي حدثت بين وفدي الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤكّدًا أنه يمكن البناء عليها في المستقبل القريب.

حويلي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، قال إنه موافق على هذه المخرجات، وهي شروط توظيف لأيّ مؤسسة، مشيرًا إلى أنه حتى حوارات تونس تم فيها الاتفاق على العديد من الأمور، ولكن من عطل هذا الاتفاق وتكملته هو المبعوث السابق للأمم إلى ليبيا المتحدة غسان سلامة.