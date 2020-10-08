ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز بأنّ المجتمعين في بوزنيقة المغربية توصّلوا إلى وضع المعايير والأسس والضوابط التي على أساسها يُعيّن قادة المؤسّسات السيادية في ليبيا.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء أوضح أنّ من بين المعايير المتفق عليها بين طرفي الحوار الكفاءة، والخبرة، والجنسية الليبية، وعدم تقلّد مناصب فيما سبق، إضافة إلى المؤهّل العلمي.

وتابع: “لم تُبحث إلى الآن أسماء قادة المناصب السيادية؛ لكن من حيث المبدأ هناك توافق على من سيقترح أسماء قادة هذه المناصب، مع تحفّظنا على هذا التقسيم؛ كونه يعد محاصصة جهوية على حساب الكفاءة والخبرة”.

وأوضح أنّ بعض أعضاء مجلس الدولة يتحفّظون على مفاوضات بوزنيقة، بسبب غياب شريك حقيقي صادق وجادّ في إنهاء الأزمة، مشدّدًا على أنّ تعيين قادة المناصب السيادية السبع محصور فيها، ولا يتعداها إلى غيرها.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أنّ أصل المشاورات الحالية هو رجوع لجنة الحوار إلى مجلس النواب والدولة.