إسبانيا – أفاد تقرير صحفي إسباني، امس بأن ريال مدريد بدأ في تحسين أموره المادية في الوقت الحالي، تأهبًا للصفقة التي يحلم بضمها فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، منذ سنوات.

ويتأهب ريال مدريد لضم كيليان مبابي من سان جيرمان الصيف المقبل، خاصة وأن عقده في حديقة الأمراء ينتهي في صيف 2022، كما كشفت العديد من التقارير عن طلب اللاعب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل بنهاية هذا الموسم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد استعاد خدمات ثلاثة لاعبين معارين هذا الصيف وهم أندري لونين وألفارو أودريوزولا ومارتن أوديجارد، مع ثقة زين الدين زيدان في ماركو أسينسيو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد.

ولم يشارك ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، واعتمد على بيع بعض من نجوم الفريق من أجل جني الأموال، مثل خاميس رودريجيز الذي انتقل إلى إيفرتون (25 مليون يورو)، وسيرجيو ريجيلون إلى توتنهام (30 مليون يورو)، وأشرف حكيمي إلى إنتر ميلان (40 مليون يورو) وأوسكار رودريجيز إلى إشبيلية (13.5 مليون يورو)، إضافة إلى التخلص من راتب جاريث بيل الضخم، بإعارته إلى توتنهام.

وأصر فلورنتينو بيريز على اتباع سياسة التقشف هذا الصيف، بتقليص الرواتب إلى حد كبير، وتجميع أموال اللاعبين الراحلين، لمحاولة ضم مبابي الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنه منذ أن فشل ريال مدريد في التعاقد مع مبابي من موناكو قبل انضمامه لباريس سان جيرمان، أصبح المهاجم الفرنسي الهدف الأول لفلورنتينو بيريز.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لم يحاول التفاوض مع اللاعب على مدار 3 مواسم، حتى لا يغضب باريس سان جيرمان أو يفسد العلاقات الجيدة معه.

لكن الصيف المقبل سيكون الوقت المناسب لطلب ضمه مه تبقي موسم واحد في عقده، ووقتها سيكون باريس مضطرا للموافقة خشية رحيله بعدها بموسم واحد مجانا.

وكالات