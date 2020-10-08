إنجلترا – تم استبعاد النجم الألماني مسعود أوزيل، من قائمة الفريق الرسمية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، مما يؤكد وجود مشاكل بين اللاعب والجهاز الفني.

وحصل أوزيل هذا العام على فرصة المشاركة ولكن في مباريات ودية خلال الفترة التحضيرية للموسم 2020-2021، ولكنه لم ينضم لأي قائمة رسمية وخروجه من قائمة الدوري الأوروبي تعتبر ضربة قاضية بالنسبة للاعب البالغ 31 عاما.

ويتقاضى أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن ذلك لم يمنع مدرب أرسنال، الإسباني مايكل أرتيتا من استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم أرتيتا أيضا، باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتوجب تسليمها لرابطة الدوري في غضون 10 أيام.

ويسمح فقط بتسجيل 25 لاعبا فوق 21 عاما لكل فريق، وما لا يقل عن ثمانية من هؤلاء اللاعبين، يجب أن يكونوا قد ترعرعوا في فريق إنجليزي.

وأعلن مسعود أوزيل مساء الثلاثاء عن قيامه بدور إنساني وخيري متمثلا في تحمله راتب جيري كوي “تميمة أرسنال” الشهيرة على شكل ديناصور أخضر والتي تتواجد دائما في ملعب الإمارات أثناء مباراة “الغانرز”.

ولم يلعب أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، منذ 7 مارس الماضي أمام وست هام (1-0) وخرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.

المصدر: “وكالات”