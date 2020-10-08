 فيسبوك : صفحة المرصد الأولى تفاعلًا بين الصحف و 218 بين القنوات والوسط في آخر القائمة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا -.للشهر الخامس على التوالي حلت صفحة صحيفة المرصد الليبية على فيسبوك في المرتبة الأولى بين مختلف صفحات الصحف الليبية كالأعلى تفاعلًا بين الجمهور .

وبحسب أداة Insights وهي خدمة إحصاء مجانية يقدمها موقع فيسبوك  ، فقد حصدت المرصد في آخر أسبوع فقط ، 1.7 مليون تفاعل للفترة مابين 1 – 8 أكتوبر رغم أن عدد المشتركين في المرصد 919 ألف .

خدمة insights المقدمة من موقع فيسبوك

فيما حلت صحيفة بوابة الوسط رغم بلوغ عدد مشتركيها 1.3 مليون في الترتيب الأخير بـ 99 ألف تفاعل عن نفس الفترة ، التي لم تستخدم فيها كلتا المنصتين الإعلانات الممولة لترويج محتواها ، أما قناة الوسط التلفزيونية فقد حلت في الترتيب الأخير بين القنوات بـ 109 ألف تفاعل فقط .

المرصد في الترتيب الاول بين الصحف و218 على القنوات والوسط الأخيرة بين القنوات والصحف

وبصفة عامة بين صفحات وسائل الإعلام الليبية من تلفزيونات وصحف ومواقع ، حلت قناة 218 نيوز في الترتيب الأول بـ 2 مليون تفاعل تليها المرصد بـ 1.7 مليون ثم ليبيا الأحرار بـ 1.2 مليون ثم 218 المنوعة بـ 943 ألف ثم صحيفة الساعة 24 بـ 584 ألف ثم أخيراً الوسط كما هو مبين في الإحصاء  أعلاه ، ويتبين بأن المرصد الأعلى تفاعلاً رغم أن عدد مشتركيها أقل من الكثيرين .

حملة ” مركز الإخوان ” متواصلة

وفي الأثناء يواصل مركز مغمور يسمى ” المركز الليبي لحرية الصحافة ” ( مجهول التمويل ) والذي تشير بعض التقارير إلى علاقته بقطر ، تصنيف المرصد على أنها تحتل المركز الأول في ترويج الأكاذيب والكراهية ، دون أن يبرز دليلًا واحدًا عن الأخبار الكاذبة التي يتحدث عنها في وقت لا تجد فيه المرصد أي حرج عن الإعتذار عن أي خطأ – إن وجد – إلا أن هذا المركز لا يقدم أي أدلة مفصلة لإتهاماته ! .

شمام يشيد بالتقرير

وأشاد محمود شمام رئيس مؤسسة الوسط – الممولة من قطر وفق قوله – بالتقرير الصادر عن منصة تسمى ” فالصو ” تابعة لهذا المركز ويتزعمها ناشط سوداني يدعى ” جابر زين ” كان قد أُعتقل سابقًا لدى قوة الردع بتهم ” دينية وأخلاقية ” .

وتعتبر ماتسمى منصة ” فالصو ” التي يديرها ” زين ” وعدد من الراصدين التونسيين الموالين لحركة النهضة بأن استخدام مصطلح ” المرتزقة ” هو تهديد للمدنيين الأجانب المقيىين في ليبيا ويعرضهم للخطر !

نفس الخبر العاجل في المرصد يحصد 880 لايك وفي الوسط يحصد 20 لايك في نفس الفترة

وقال شمام نقلاً عن المركز أن ” المرصد تتصدر قائمة  الأكاذيب دون أن يبرز هو الآخر دليلًا واحدًا عن هذه الأكاذيب التي يتحدث عنها بينما تتصدر الوسط قائمة المهنية والنزاهة ، بيد أن لغة الأرقام لا تكذب وتبيّن بجلاء من الذي ينال إعجاب الناس عبر موقع فيسبوك ومن الذي يأتي في ذيل القائمة ، في وقت يأسف فيه المتابع من تدني المنافسة المفترض أن تكون شريفة إلى هذا المستوى الذي يهاجم فيه ” صحفي كبير ” صحيفة شابة وناشئة مثل المرصد   .

الأرقام لا تكذب ! 

وتعتمد صحيفة الوسط على ” موقع أليكسا ”  التجاري لتصنيف موقعها ، حيث يظهر من خلاله أن موقعها متقدم بين مختلف المواقع الليبية رغم أن صفحتها ومنصاتها على التواصل الإجتماعي شبه معدمة ، وبالبحث أكثر يتبين بأن موقع ” أليكسا ” يقدم خدمة مدفوعة الثمن ، فكلما دفعت له المؤسسة الإشتراك الشهري بانتظام كلما أبرز موقعها في تراتيب متقدمة أكثر ! .

خدمة أليكسا : 300 دولار شهري لرفع ترتيب تصنيف المواقع !

ولا تعتمد صحيفة المرصد في تصنيف موقعها على موقعأليكساالمدفوع التجاري ، وتعتمد بدلًا عن ذلك على أداة أخرى مجانية غير تجارية ودقيقة من موقع غوغل الموثوق ، تظهرتقدم ترتيب موقعها بين مواقع الصحف والمواقع الليبية ، في وقت تركز فيه صحيفتنا أكثر على حسابات التواصل الإجتماعي بسبب تدني خدمة الإنترنت لدى المتصفح الليبي .

المرصد .. 4 سنوات وتتواصل

وإذ تعتذر عن أي خطأ أو تقصير بعيدًا عن تقارير مراكز الإخوان مجهولة المصدر ، تتعهد صحيفة المرصد في هذا الصدد بمواصلة نهجها الداعم لقيام الدولة الوطنية الليبية وقيمها وعلى رأسها المساواة بين الليبيين ودعم مبدأ الإحتكام لصندوق الإنتخابات بعيدًا عن حكم التنظيمات الإسلاموية والتشكيلات التوافقية ومن يواليهم ويأيدهم في نهجهم تحت شعار ” المدنية ” المزيفة وهو يدعي الليبرالية من على موائد الدوحة وبأنه ليس من الإخوان ولكنه يحترمهم ويقبل مشاركتهم ، على طريقة  ” المفكر ” عزمي بشارة .

المرصد – خاص