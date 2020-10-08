ليبيا -.للشهر الخامس على التوالي حلت صفحة صحيفة المرصد الليبية على فيسبوك في المرتبة الأولى بين مختلف صفحات الصحف الليبية كالأعلى تفاعلًا بين الجمهور .

وبحسب أداة Insights وهي خدمة إحصاء مجانية يقدمها موقع فيسبوك ، فقد حصدت المرصد في آخر أسبوع فقط ، 1.7 مليون تفاعل للفترة مابين 1 – 8 أكتوبر رغم أن عدد المشتركين في المرصد 919 ألف .

فيما حلت صحيفة بوابة الوسط رغم بلوغ عدد مشتركيها 1.3 مليون في الترتيب الأخير بـ 99 ألف تفاعل عن نفس الفترة ، التي لم تستخدم فيها كلتا المنصتين الإعلانات الممولة لترويج محتواها ، أما قناة الوسط التلفزيونية فقد حلت في الترتيب الأخير بين القنوات بـ 109 ألف تفاعل فقط .

وبصفة عامة بين صفحات وسائل الإعلام الليبية من تلفزيونات وصحف ومواقع ، حلت قناة 218 نيوز في الترتيب الأول بـ 2 مليون تفاعل تليها المرصد بـ 1.7 مليون ثم ليبيا الأحرار بـ 1.2 مليون ثم 218 المنوعة بـ 943 ألف ثم صحيفة الساعة 24 بـ 584 ألف ثم أخيراً الوسط كما هو مبين في الإحصاء أعلاه ، ويتبين بأن المرصد الأعلى تفاعلاً رغم أن عدد مشتركيها أقل من الكثيرين .

حملة ” مركز الإخوان ” متواصلة

وفي الأثناء يواصل مركز مغمور يسمى ” المركز الليبي لحرية الصحافة ” ( مجهول التمويل ) والذي تشير بعض التقارير إلى علاقته بقطر ، تصنيف المرصد على أنها تحتل المركز الأول في ترويج الأكاذيب والكراهية ، دون أن يبرز دليلًا واحدًا عن الأخبار الكاذبة التي يتحدث عنها في وقت لا تجد فيه المرصد أي حرج عن الإعتذار عن أي خطأ – إن وجد – إلا أن هذا المركز لا يقدم أي أدلة مفصلة لإتهاماته ! .

شمام يشيد بالتقرير

وأشاد محمود شمام رئيس مؤسسة الوسط – الممولة من قطر وفق قوله – بالتقرير الصادر عن منصة تسمى ” فالصو ” تابعة لهذا المركز ويتزعمها ناشط سوداني يدعى ” جابر زين ” كان قد أُعتقل سابقًا لدى قوة الردع بتهم ” دينية وأخلاقية ” .

وتعتبر ماتسمى منصة ” فالصو ” التي يديرها ” زين ” وعدد من الراصدين التونسيين الموالين لحركة النهضة بأن استخدام مصطلح ” المرتزقة ” هو تهديد للمدنيين الأجانب المقيىين في ليبيا ويعرضهم للخطر !

وقال شمام نقلاً عن المركز أن ” المرصد تتصدر قائمة الأكاذيب دون أن يبرز هو الآخر دليلًا واحدًا عن هذه الأكاذيب التي يتحدث عنها بينما تتصدر الوسط قائمة المهنية والنزاهة ، بيد أن لغة الأرقام لا تكذب وتبيّن بجلاء من الذي ينال إعجاب الناس عبر موقع فيسبوك ومن الذي يأتي في ذيل القائمة ، في وقت يأسف فيه المتابع من تدني المنافسة المفترض أن تكون شريفة إلى هذا المستوى الذي يهاجم فيه ” صحفي كبير ” صحيفة شابة وناشئة مثل المرصد .

الأرقام لا تكذب !

وتعتمد صحيفة الوسط على ” موقع أليكسا ” التجاري لتصنيف موقعها ، حيث يظهر من خلاله أن موقعها متقدم بين مختلف المواقع الليبية رغم أن صفحتها ومنصاتها على التواصل الإجتماعي شبه معدمة ، وبالبحث أكثر يتبين بأن موقع ” أليكسا ” يقدم خدمة مدفوعة الثمن ، فكلما دفعت له المؤسسة الإشتراك الشهري بانتظام كلما أبرز موقعها في تراتيب متقدمة أكثر ! .

ولا تعتمد صحيفة المرصد في تصنيف موقعها على موقع ” أليكسا ” المدفوع التجاري ، وتعتمد بدلًا عن ذلك على أداة أخرى مجانية غير تجارية ودقيقة من موقع غوغل الموثوق ، تظهرتقدم ترتيب موقعها بين مواقع الصحف والمواقع الليبية ، في وقت تركز فيه صحيفتنا أكثر على حسابات التواصل الإجتماعي بسبب تدني خدمة الإنترنت لدى المتصفح الليبي .

المرصد .. 4 سنوات وتتواصل

وإذ تعتذر عن أي خطأ أو تقصير بعيدًا عن تقارير مراكز الإخوان مجهولة المصدر ، تتعهد صحيفة المرصد في هذا الصدد بمواصلة نهجها الداعم لقيام الدولة الوطنية الليبية وقيمها وعلى رأسها المساواة بين الليبيين ودعم مبدأ الإحتكام لصندوق الإنتخابات بعيدًا عن حكم التنظيمات الإسلاموية والتشكيلات التوافقية ومن يواليهم ويأيدهم في نهجهم تحت شعار ” المدنية ” المزيفة وهو يدعي الليبرالية من على موائد الدوحة وبأنه ليس من الإخوان ولكنه يحترمهم ويقبل مشاركتهم ، على طريقة ” المفكر ” عزمي بشارة .

المرصد – خاص