ليبيا – أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء حملة توعوية حول داء اللشمانيا.

المركز أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى أنّ اللشمانيا مرض طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل، وهي حشرة صغيرة جدًا لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية وهي صفراء اللون، ويزداد نشاطها ليلًا ولا تصدر صوتًا، لذا قد تلسع الشخص دون أن يشعر بها.

وطالب المركز المواطنين بتحاشي التعرّض لهذه الحشرات عن طريق ارتداء الملابس السميكة، واستعمال الناموسيات خلال النوم، ووضع شبكات من السلك الدقيق التي تمنع الحشرات من الدخول إلى المنازل، واستعمال طاردات الحشرات على الجلد مباشرة أو على الملابس الخارجية.