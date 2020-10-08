إسبانيا – كشفت تقارير صحفية أن محاولة الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن صفوف برشلونة صيف 2020، لم تكن الأولى لمغادرة “كامب نو”، حيث تواصل مع البرتغالي جوزيه مورينيو للعب تحت قيادته في تشيلسي.

وأكدت شبكة “سكاي إيطاليا” الرياضية، أن ميسي أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع جوزيه مورينيو، من أجل الالتحاق به في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف 2004، حين بدأ المدرب البرتغالي مسيرته مع “البلوز”.

وذكر التقرير أن النجم الأرجنتيني كان يرغب بشدة في اللعب تحت قيادة مورينيو، خاصة بعد العمل المذهل الذي قام به البرتغالي مع نادي بورتو وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية، وإقصاء أندية عريقة من المسابقة، مثل مانشستر يونايتد.

وكان ميسي في وقت تعيين مورينيو مديرا فنيا لنادي تشيلسي بعمر 16 عاما، وفي وقت لاحق من شهر يونيو 2004، أصبح في السابعة عشرة.

وأكدت “سكاي إيطاليا” أن ميسي حاول بشدة طوال صيف 2004 الرحيل عن ملعب “كامب نو” لأن أمنيته الأساسية كانت اللعب تحت قيادة مورينيو بأي شكل، لكن في النهاية لم تتحقق تلك الأمنية، واستمر الأرجنتيني في برشلونة ليسطر تاريخا استثنائيا له وللنادي الكتالوني.

يذكر أن ليونيل ميسي (33 عاما) فجر مفاجأة مدوية خلال الميركاتو الصيفي 2020، بعدما أرسل فاكسا إلى إدارة برشلونة يخطرها برغبته في الرحيل، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك مجانا، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف، لعدم موافقة الفريق الكتالوني الذي أكد أنه طلب الرحيل بعد نهاية صلاحية البند.

المصدر: وكالات