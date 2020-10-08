إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، امس عن سبب رفض الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وحاول مانشستر يونايتد استعارة ديمبلي من برشلونة، بعد فشله في ضم الإنجليزي جادون سانشون، نجم بوروسيا دورتموند، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد رفض ديمبلي عرض مانشستر يونايتد لأنه كان يفضل الانضمام إلى يوفنتوس، وهو النادي الذي استفسر من برشلونة بالفعل عن إمكانية ضمه في بداية الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي كان على وشك مغادرة برشلونة قبل إغلاق سوق الانتقالات، ولكن في النهاية سيتسمر في كامب نو، في محاولة لتغيير وجهة نظر رونالد كومان، المدير الفني، الذي اعترف بأنه يفضل أنسو فاتي وفرانسيسكو ترينكاو عليه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديمبلي سيجري محادثات مع يوفنتوس لضمه في نهاية الموسم الحالي أو في صيف 2022، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقده مع برشلونة.

وكان ديمبلي على رادار يوفنتوس منذ بداية الصيف، لتعزيز خط هجوم البيانكونيري، حيث كان هناك اتجاه لمبادلته بالبرازيلي دوجلاس كوستا، والذي رحل إلى بايرن ميونخ في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وبعد عدة أسابيع، سأل يوفنتوس مرة أخرى عن ديمبلي، وألمح الجناح الفرنسي باستعداده للانضمام إلى السيدة العجوز، لأنه أدرك اهتمام العملاق الإيطالي له، وقدرته على استعادة مستواه في الكالتشيو.

وكالات