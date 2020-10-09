مصر – كشف النجم السابق لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، أحمد عيد عبد الملك عن توقعاته لصفقات “القلعة البيضاء” المحتملة للموسم الجديد (2020-2021).

ولم يعلن نادي الزمالك عن أي صفقة رسمية حتى الآن، حيث يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “صباح الفل.. صفقات الموسم الجديد غالبا.. دونجا .. المثلوثي .. خربين .. فتوح .. محمد مجلي”.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 65 نقطة، مع خصم 3 نقاط نهاية الموسم بسبب الانسحاب أمام الأهلي، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويحتاج الزمالك بالتالي إلى الفوز في المباراتين القادمتين له بالدوري أمام كل من حرس الحدود والإسماعيلي، مع تعثر بيراميدز في مباراة على الأقل سواء بالتعادل أو الهزيمة، من أجل ضمان “الأبيض” المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

يذكر أن نادي الأهلي حسم لقب الدوري رسميا هذا الموسم وللمرة الـ42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

المصدر: وكالات