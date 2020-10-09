إندونيسيا – عبرت السلطات الإندونيسية اليوم الجمعة عن خشيتها من أن يكون 11 شخصا قد لقوا مصرعهم بعد غرق سفينة صيد في المياه قبالة جزيرة بالي قبل أربعة أيام.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ بجزيرة بالي جيدي دارمادا، إن السفينة عصفت بها أمواج ضخمة وانقلبت قبالة سواحل جزيرة بالي الجنوبية ليلة الاثنين.

وحسب المسؤول، فإن هذه المعلومات أفاد بها أحد أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 12 شخصا، والذي تم إنقاذه بعد ظهر الخميس.

وأشار دارمادا إلى أن السفينة كانت تبحر بدون معدات سلامة وفي ظل ظروف جوية غير مواتية عندما وقع الحادث، وقال: “نظرا إلى حالة السفينة التي لم تكن بها سترات نجاة ولا معدات أمان أخرى، فإن فرص بقاء الأحد عشر شخصا على قيد الحياة ضئيلة للغاية”.

وأكدت السلطات أن البحث عن أفراد الطاقم المفقودين استؤنفت اليوم الجمعة، بمشاركة أفراد من البحرية ومكاتب البحث والإنقاذ ورجال شرطة المياه في المنطقة.

المصدر: “شينخوا”