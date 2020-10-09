روسيا – ستقوم الناقلة الوطنية الروسية “إيروفلوت”، اليوم الجمعة، بطرح أسهم جديدة للتداول، وسيكون سعر السهم عند الطرح 60 روبلا (0.77 دولار).

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية أن الحكومة ستشتري أسهما بقيمة 50 مليار روبل، أما مجموعة من المستثمرين فستقوم بشراء أسهم بقيمة 30 مليار روبل.

وتهدف الشركة لاستخدام الأموال التي ستجمعها لدعم الإنفاق، حيث ستستخدم الأموال لسداد نفقات التشغيل وخفض الديون.

وشركة “إيروفلوت” مثل غيرها من شركات الطيران والسياحة في العالم تعاني من تداعيات أزمة كورونا، والتي أثرت على أنشطتها وماليتها.

المصدر: “نوفوستي”