ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على تصريحات وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش وطلبه من قواته برفع درجة الاستعداد للقصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصد أي هجوم من قبل قوات الجيش على مدن بني وليد وترهونة وغريان.

التكبالي أعتبر في تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” أن النمروش يريد أن يظهر للعالم أن الجيش الليبي هو المعتدي وأنه من يريد الهجوم على العاصمة طرابلس وعلى غريان وعلى كل المدن.

وحول ما إن كان هناك ربط بين زيارة النمروش الأخيرة لتركيا وتصريحاته قال:”إن جميعهم مليشيات طرابلس يذهبون إلى تركيا لتلقي الأوامر”، مشيرًا إلى أن أنقرة هي من يوزع الأدوار.