الجيش العراقي يعلن القبض على عنصرين من “داعش” في بغداد

الجيش العراقي يعلن القبض على عنصرين من “داعش” في بغداد

بغداد – أعلن الجيش العراقي، امس إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال عملية لقوات مكافحة الإرهاب في العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، وتلقت الأناضول نسخة منه.

وقال رسول إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب ألقت القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش في منطقة الرضوانية غربي بغداد”.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأضاف أن اعتقالهما يأتي في إطار “العمليات النوعية التي تنفذها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، لضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم داعش”.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول “داعش” بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في “مثلث الموت” بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول