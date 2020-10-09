الصين – تراجع الدولار، اليوم الجمعة، متكبدا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرا.

وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية والتي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع.

لكن مع مواصلة العملة الصينية مكاسبها لتتجاوز واحدا بالمئة متجهة صوب أكبر ربح يومي في أكثر من أربع سنوات، يقول متعاملون إنها تقدم أحد أكثر المؤشرات وضوحا حتى الآن على أن تقدم بايدن في استطلاعات الرأي يقود رهانات على علاقة أكثر استقرارا بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العملة الصينية في أحدث تعاملات 1.2% إلى 6.7112 يوان للدولار في التعاملات الداخلية وارتفعت نصفا بالمئة إلى 6.7024 يوان للدولار في التعاملات الخارجية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، وهو منخفض 0.4 بالمئة في الأسبوع.

المصدر: “رويترز”