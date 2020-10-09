انتخاب الممثلة السورية كندة علوش عضوا في لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

مصر – اختيرت الممثلة السورية كندة علوش عضوا في لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي سيقام بين 23 و31 أكتوبر 2020.

كانت كندة قد شاركت كعضوية لجان التحكيم في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى، والتي من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شاركت فيه أكثر من مرة.

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان دولي يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات، وأن يكون حلقة وصل بين صناع الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين، كما يسعى لتطوير السينما في العالم العربي من خلال منصة الجونة السينمائية.

وينافس الفيلم الروائي الأسترالي حارس الذهب من إخراج وتأليف رودريك ماكاي وبطولة النجم الشاب أحمد مالك والأستراليين المعروفين ديفيد وينهام وجاي رايان، في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي (23 – 31 أكتوبر).

وكان حارس الذهب قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحسانا عالميا.

المصدر: RT