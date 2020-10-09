إسبانيا – أعلن نادي برشلونة بقيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، يوم الخميس، قائمة لاعبيه للمشاركة في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021).

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه تم تسجيل 29 لاعبا في القائمة الأولى والثانية للفريق بدوري الأبطال.

وضمت القائمة كلا من اللاعبين:

شتيغن – نيتو – إيناكي بينيا – تيناس – دست – بيكيه – أراوخو – لينغليت – ألبا – أومتيتي – فيربو – مينغويزا – بوسكيتس – ألينيا – بيانيتش – بويج – ماتيوس فرنانديز – روبرتو – دي يونغ – موريبا – غريزمان – برايثوايت – ميسي – ديمبلي – كوتينيو – بيدري – ترينكاو – فاتي – كونراد دي لا فوينتي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع “توتير” مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لتقديم جميع لاعبيه للموسم الجديد (2020-2021).

يذكر أن برشلونة سلعب في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”، إلى جانب كل من يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروش الهنغاري.

المصدر: وكالات